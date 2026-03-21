Биатлон, ЧР, женская эстафета: во сколько начало, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 21 марта, в Тюмени продолжается чемпионат России — 2026 по биатлону. В рамках соревновательного дня состоится женская эстафета дистанцией 4х6 км. Её начало запланировано на 12:30 мск. Прямую трансляцию старта проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Эстафета 4x6 км
21 марта 2026, суббота. 12:30 МСК
Биатлон. ЧР-2026, Тюмень. Эстафета 4х6 км, женщины. Составы команд (частично):

1. Московская область (Анастасия Зырянова, Кристина Резцова, Полина Шевнина, Анастасия Халили).

2. Свердловская область (Ирина Казакевич, Инна Терещенко, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко).

3. Беларусь (Динара Смольская, Ксения Воробей, Елена Кулак, Анна Сола).

4. Тюменская область (Анна Грухвина, Маргарита Болдырева, Ксения Довгая, Виктория Сливко).

5. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Евгения Турикова, Анастасия Киреева, Кира Дюжева).

6. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Коваленко, Жанна Максимович, Анастасия Томшина).

Календарь чемпионата России -- 2026 по биатлону
Какой регион — лучший в нашем биатлоне прямо сейчас? Смешанная эстафета дала прямой ответ
