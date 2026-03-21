Карим Халили выиграл масс-старт на чемпионате России — 2026 в Тюмени

Карим Халили выиграл масс-старт на чемпионате России — 2026 в Тюмени
Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Карим Халили стал победителем масс-старта дистанцией 15 км на чемпионате России — 2026, который проходит в Тюмени. Спортсмен преодолел дистанцию за 38 минут 36,5 секунды и не допустил ни одного промаха за четыре огневых рубежа.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
38:36.5
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+14.5
3
Антон Смольский
Беларусь
+17.2

Второй результат показал Эдуард Латыпов, отставший от победителя на 14,5 секунд и допустивший три промаха за гонку. Тройку призёров замкнул белорус Антон Смольский — его отставание составило 17,2 секунды с одним промахом.

Биатлон. Чемпионат России — 2026, Тюмень. Мужчины, масс-старт 15 км

1. Карим Халили — 38.36,5 (без промахов).

2. Эдуард Латыпов — отставание 14,5 секунд (3).

3. Антон Смольский +17,2 (1).

4. Кирилл Бажин +19,7 (3).

5. Иван Тулатин +20,0 (2).

6. Ярослав Конкин +20,4 (2).

Какой регион — лучший в нашем биатлоне прямо сейчас? Смешанная эстафета дала прямой ответ
Какой регион — лучший в нашем биатлоне прямо сейчас? Смешанная эстафета дала прямой ответ
