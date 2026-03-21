Карим Халили выиграл масс-старт на чемпионате России — 2026 в Тюмени

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Карим Халили стал победителем масс-старта дистанцией 15 км на чемпионате России — 2026, который проходит в Тюмени. Спортсмен преодолел дистанцию за 38 минут 36,5 секунды и не допустил ни одного промаха за четыре огневых рубежа.

Второй результат показал Эдуард Латыпов, отставший от победителя на 14,5 секунд и допустивший три промаха за гонку. Тройку призёров замкнул белорус Антон Смольский — его отставание составило 17,2 секунды с одним промахом.

Биатлон. Чемпионат России — 2026, Тюмень. Мужчины, масс-старт 15 км

1. Карим Халили — 38.36,5 (без промахов).

2. Эдуард Латыпов — отставание 14,5 секунд (3).

3. Антон Смольский +17,2 (1).

4. Кирилл Бажин +19,7 (3).

5. Иван Тулатин +20,0 (2).

6. Ярослав Конкин +20,4 (2).