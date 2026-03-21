«На последнем круге понимал, что никто не догонит». Халили — о победе в масс-старте на ЧР

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Карим Халили, выигравший масс-старт на чемпионате России — 2026 в Тюмени, заявил, что на последнем круге гонки был уверен в своей недосягаемости.

— Я реально оценивал свои силы. На последнем круге понимал, что меня никто не догонит.

— Как самочувствие?

— Нос заложен, честно говоря. На первом круге было тяжело, но потом вработался. Другие, кажется, поднаелись. На четвёртом круге у меня, наоборот, был прилив сил, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Второе место в гонке занял Эдуард Латыпов, третье — белорус Антон Смольский. Чемпионат России — 2026 завершится 22 марта.