Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Биатлон Новости

«На последнем круге понимал, что никто не догонит». Халили — о победе в масс-старте на ЧР
Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Карим Халили, выигравший масс-старт на чемпионате России — 2026 в Тюмени, заявил, что на последнем круге гонки был уверен в своей недосягаемости.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
38:36.5
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+14.5
3
Антон Смольский
Беларусь
+17.2

— Я реально оценивал свои силы. На последнем круге понимал, что меня никто не догонит.

— Как самочувствие?
— Нос заложен, честно говоря. На первом круге было тяжело, но потом вработался. Другие, кажется, поднаелись. На четвёртом круге у меня, наоборот, был прилив сил, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».

Второе место в гонке занял Эдуард Латыпов, третье — белорус Антон Смольский. Чемпионат России — 2026 завершится 22 марта.

Материалы по теме
Сумасшедшая развязка масс-старта на ЧР-2026. Карим Халили дерзко отпраздновал победу
Сумасшедшая развязка масс-старта на ЧР-2026. Карим Халили дерзко отпраздновал победу
