«На последнем круге понимал, что никто не догонит». Халили — о победе в масс-старте на ЧР
Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Карим Халили, выигравший масс-старт на чемпионате России — 2026 в Тюмени, заявил, что на последнем круге гонки был уверен в своей недосягаемости.
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
38:36.5
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+14.5
3
Антон Смольский
Беларусь
+17.2
— Я реально оценивал свои силы. На последнем круге понимал, что меня никто не догонит.
— Как самочувствие?
— Нос заложен, честно говоря. На первом круге было тяжело, но потом вработался. Другие, кажется, поднаелись. На четвёртом круге у меня, наоборот, был прилив сил, — сказал Халили в эфире «Матч ТВ».
Второе место в гонке занял Эдуард Латыпов, третье — белорус Антон Смольский. Чемпионат России — 2026 завершится 22 марта.
