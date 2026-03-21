Сборная Свердловской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России — 2026

Сборная Свердловской области выиграла женскую эстафету на чемпионате России — 2026
Женская сборная Свердловской области по биатлону, в состав которой вошли Анастасия и Наталия Шевченко, Ирина Казакевич и Инна Терещенко, выиграла эстафету на чемпионате России — 2026, проходящем в Тюмени. Спортсменки преодолели дистанцию 4х6 км за 1 час 15 минут 21,1 секунды и использовали семь дополнительных патронов.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. Эстафета 4x6 км
21 марта 2026, суббота. 12:30 МСК
Окончено

Серебряным призёром стала команда Московской области (Анастасия Зырянова, Кристина Резцова, Полина Шевнина и Анастасия Халили), отставшая от победительниц на 1.27,2 с 14 дополнительными патронами. Тройку лидеров замкнули спортсменки из Красноярского края (Анна Григорьева, Юлия Коваленко, Жанна Максимович, Анастасия Томшина) — их отставание составило 2.38,3 с пятью запасными патронами.

Биатлон. Чемпионат России — 2026, Тюмень. Эстафета, женщины, 4х6 км.

1. Свердловская область (Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко, Ирина Казакевич, Инна Терещенко) — 1:15,21,1 (семь дополнительных патронов).

2. Московская область (Анастасия Зырянова, Кристина Резцова, Полина Шевнина и Анастасия Халили) — отставание 1.27,2 (14).

3. Красноярский край (Анна Григорьева, Юлия Коваленко, Жанна Максимович, Анастасия Томшина) + 2.38,3 (5).

4. ХМАО-Югра (Мария Власова, Екатерина Мошкова, Екатерина Суханова, Алина Плицева) +3.18,5 (7).

5. Новосибирская область (Анастасия Гришина, Евгения Турикова, Анастасия Киреева, Кира Дюжева) +3.57,6 (15).

6. Беларусь (Динара Смольская, Ксения Воробей, Елена Кулак, Анна Сола) +4.03,1 (17).

Шведские биатлонистки сотворили историю! Они впервые забрали Кубок наций
