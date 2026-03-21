«Не стал играть в кошки‑мышки». Латыпов — о серебре масс-старта на ЧР-2026

«Не стал играть в кошки‑мышки». Латыпов — о серебре масс-старта на ЧР-2026
Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Эдуард Латыпов, занявший второе место в масс-старте на чемпионате России — 2026 в Тюмени, прокомментировал свой результат.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
Окончено
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
38:36.5
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+14.5
3
Антон Смольский
Беларусь
+17.2

«Хорошее самочувствие. Почувствовал силы, не стал играть в кошки‑мышки. Увидел, что Антон [Смольский] рядом, решил рискнуть с начала подъёма. Понял, что не закисаю и приближаюсь. Внутренний адреналин был. Затем получилось отстоять второе место. Выбирался с дальних номеров. Верил, что смогу отыграться. Вся надежда была на стойку. Важно было сработать надёжно, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Гонку выиграл Карим Халили.

Сумасшедшая развязка масс-старта на ЧР-2026. Карим Халили дерзко отпраздновал победу
Сумасшедшая развязка масс-старта на ЧР-2026. Карим Халили дерзко отпраздновал победу
