«Не стал играть в кошки‑мышки». Латыпов — о серебре масс-старта на ЧР-2026
Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Эдуард Латыпов, занявший второе место в масс-старте на чемпионате России — 2026 в Тюмени, прокомментировал свой результат.
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. 15 км Масс-старт
21 марта 2026, суббота. 10:00 МСК
1
Саид Каримулла Халили
Московская область
38:36.5
2
Эдуард Латыпов
Республика Башкортостан
+14.5
3
Антон Смольский
Беларусь
+17.2
«Хорошее самочувствие. Почувствовал силы, не стал играть в кошки‑мышки. Увидел, что Антон [Смольский] рядом, решил рискнуть с начала подъёма. Понял, что не закисаю и приближаюсь. Внутренний адреналин был. Затем получилось отстоять второе место. Выбирался с дальних номеров. Верил, что смогу отыграться. Вся надежда была на стойку. Важно было сработать надёжно, — сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».
Гонку выиграл Карим Халили.
Материалы по теме
- 21 марта 2026
-
14:26
-
13:57
-
12:44
-
11:45
-
10:50
-
09:30
- 20 марта 2026
-
21:52
-
21:41
-
21:28
-
20:34
-
19:54
-
19:45
-
19:05
-
17:23
-
10:00
-
00:38
-
00:13
- 19 марта 2026
-
20:18
-
20:02
-
19:21
-
19:09
-
12:16
-
10:00
-
09:42
- 18 марта 2026
-
23:47
-
20:15
-
15:16
-
12:22
-
11:59
-
11:21
-
10:40
- 17 марта 2026
-
18:12
-
12:32
-
10:47
- 16 марта 2026
-
17:19