Ханна Эберг выиграла пасьют на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Осло

Двукратная олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла пасьют на заключительном, девятом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Осло. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 14 секунд и допустила за всю гонку три промаха.

Второе место заняла француженка Жулия Симон, отставшая от победительницы на 0,5 секунды с одним промахом за все огневые рубежи. Тройку призёров замкнула Эльвира Эберг — её отставание составило 23,2 секунды также с одним промахом.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, Осло. Женщины, пасьют, 10 км

1. Ханна Эберг (Швеция) — 30.14,0 (три промаха).

2. Жулия Симон (Франция) — отставание 0,5 (1).

3. Эльвира Эберг (Швеция) +23,2 (1).

4. Лу Жанмонно (Франция) +57,2 (1).

5. Лиза Виттоцци (Италия) +1.09,7 (5).

6. Ванесса Фойгт (Германия) +1.12,0 (0).