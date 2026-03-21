Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Ханна Эберг выиграла пасьют на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Осло
Двукратная олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла пасьют на заключительном, девятом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Осло. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 14 секунд и допустила за всю гонку три промаха.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 10 км Гонка преследования
21 марта 2026, суббота. 15:45 МСК
Окончено
1
Ханна Эберг
Швеция
30:14.0
2
Жулия Симон
Франция
0.5
3
Эльвира Эберг
Швеция
23.2

Второе место заняла француженка Жулия Симон, отставшая от победительницы на 0,5 секунды с одним промахом за все огневые рубежи. Тройку призёров замкнула Эльвира Эберг — её отставание составило 23,2 секунды также с одним промахом.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, Осло. Женщины, пасьют, 10 км

1. Ханна Эберг (Швеция) — 30.14,0 (три промаха).

2. Жулия Симон (Франция) — отставание 0,5 (1).

3. Эльвира Эберг (Швеция) +23,2 (1).

4. Лу Жанмонно (Франция) +57,2 (1).

5. Лиза Виттоцци (Италия) +1.09,7 (5).

6. Ванесса Фойгт (Германия) +1.12,0 (0).

Материалы по теме
Шведские биатлонистки сотворили историю! Они впервые забрали Кубок наций
Шведские биатлонистки сотворили историю! Они впервые забрали Кубок наций
