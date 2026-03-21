Ханна Эберг выиграла пасьют на этапе Кубка мира — 2025/2026 в Осло

Двукратная олимпийская чемпионка шведская биатлонистка Ханна Эберг выиграла пасьют на заключительном, девятом этапе Кубка мира — 2025/2026 в Осло. Спортсменка преодолела дистанцию 10 км за 30 минут 14 секунд и допустила за всю гонку три промаха.
Второе место заняла француженка Жулия Симон, отставшая от победительницы на 0,5 секунды с одним промахом за все огневые рубежи. Тройку призёров замкнула Эльвира Эберг — её отставание составило 23,2 секунды также с одним промахом.
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, Осло. Женщины, пасьют, 10 км
1. Ханна Эберг (Швеция) — 30.14,0 (три промаха).
2. Жулия Симон (Франция) — отставание 0,5 (1).
3. Эльвира Эберг (Швеция) +23,2 (1).
4. Лу Жанмонно (Франция) +57,2 (1).
5. Лиза Виттоцци (Италия) +1.09,7 (5).
6. Ванесса Фойгт (Германия) +1.12,0 (0).
- 21 марта 2026
-
16:31
-
15:15
-
14:26
-
13:57
-
12:44
-
11:45
-
10:50
-
09:30
- 20 марта 2026
-
21:52
-
21:41
-
21:28
-
20:34
-
19:54
-
19:45
-
19:05
-
17:23
-
10:00
-
00:38
-
00:13
- 19 марта 2026
-
20:18
-
20:02
-
19:21
-
19:09
-
12:16
-
10:00
-
09:42
- 18 марта 2026
-
23:47
-
20:15
-
15:16
-
12:22
-
11:59
-
11:21
-
10:40
- 17 марта 2026
-
18:12
-
12:32