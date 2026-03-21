Стурла Легрейд выиграл пасьют на Кубке мира в Хольменколлене, Перро — второй

Норвежский биатлонист олимпийский чемпион — 2022 Стурла Легрейд стал победителем в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 30.31,4 и не допустил ни одного промаха.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 12.5 км Гонка преследования
21 марта 2026, суббота. 18:15 МСК
Окончено
1
Стурла Холм Легрейд
Норвегия
30:31.4
2
Эрик Перро
Франция
30:31.4
3
Эмильен Жаклен
Франция
+1:11.2

Вторым стал француз Эрик Перро. Легрейд опередил француза Перро по фотофинишу. Тройку сильнейших замкнул Эмильен Жаклен.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, девятый этап. Гонка преследования. Мужчины:

  1. Стурла Легрейд (Норвегия) — 30.31,4 (0 промахов).
  2. Эрик Перро (Франция) — отставание 0,1 (0).
  3. Эмильен Жаклен (Франция) +1.11,2 (2).
  4. Мартин Понсилуома (Швеция) +1.25,3 (3).
  5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) +1.34,1 (1).
  6. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) +2.18,2 (3).
  7. Исак Фрей (Норвегия) +2.24,8 (2).
Материалы по теме
«Это безумие!» Легрейд — о четвёртой победе подряд и «Малом хрустальном глобусе»
