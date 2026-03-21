Стурла Легрейд выиграл пасьют на Кубке мира в Хольменколлене, Перро — второй

Норвежский биатлонист олимпийский чемпион — 2022 Стурла Легрейд стал победителем в гонке преследования на девятом этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). Он преодолел дистанцию за 30.31,4 и не допустил ни одного промаха.

Вторым стал француз Эрик Перро. Легрейд опередил француза Перро по фотофинишу. Тройку сильнейших замкнул Эмильен Жаклен.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026, девятый этап. Гонка преследования. Мужчины: