Эрик Перро завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования

24-летний французский биатлонист Эрик Перро выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования на Кубке мира — 2025/2026. В его активе 412 очков.

Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон с результатом 343 очка. Тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Легрейд (329). Ранее Перро досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса».

В заключительном пасьюте на девятом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене Перро стал вторым.

Биатлон. Кубок мира по биатлону — 2025/2026. Мужчины. Зачёт гонок преследования. После 7 гонок из 7:

1. Эрик Перро (Франция) – 412 очков.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 343.

3. Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) – 329.

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 319.

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 313.