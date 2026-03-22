Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эрик Перро завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования

Эрик Перро завоевал «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования
Комментарии

24-летний французский биатлонист Эрик Перро выиграл «Малый хрустальный глобус» в зачёте гонок преследования на Кубке мира — 2025/2026. В его активе 412 очков.

Вторым стал швед Себастиан Самуэльссон с результатом 343 очка. Тройку лидеров замкнул норвежец Стурла Легрейд (329). Ранее Перро досрочно стал обладателем «Большого хрустального глобуса».

В заключительном пасьюте на девятом этапе Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене Перро стал вторым.

Биатлон. Кубок мира по биатлону — 2025/2026. Мужчины. Зачёт гонок преследования. После 7 гонок из 7:

1. Эрик Перро (Франция) – 412 очков.

2. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 343.

3. Стурла Холм Лагрейд (Норвегия) – 329.

4. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 319.

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 313.

Календарь Кубка мира
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android