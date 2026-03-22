Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Легрейд обошёл Самуэльссона в борьбе за второе место

В субботу, 21 марта, норвежский биатлонист Стурла Легрейд вышел на второе место в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. После победы в гонке преследования на этапе в Хольменколлене (Норвегия) в его активе 929 очков.
Швед Себастиан Самуэльссон занимает третье место (884). Напомним, досрочно победителем общего зачёта стал француз Эрик Перро (1198).
Биатлон. Кубок мира по биатлону — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 21 марта:
1. Эрик Перро (Франция) – 1198 очков.
2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 929.
3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 884.
4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 878.
5. Эмильен Жаклен (Франция) – 826.
6. Томмазо Джакомель (Италия) – 797.
7. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 705.
8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 682.
9. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 669.
10. Кентен Фийон Майе (Франция) – 662.