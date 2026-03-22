Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Легрейд обошёл Самуэльссона в борьбе за второе место

В субботу, 21 марта, норвежский биатлонист Стурла Легрейд вышел на второе место в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. После победы в гонке преследования на этапе в Хольменколлене (Норвегия) в его активе 929 очков.

Швед Себастиан Самуэльссон занимает третье место (884). Напомним, досрочно победителем общего зачёта стал француз Эрик Перро (1198).

Биатлон. Кубок мира по биатлону — 2025/2026. Мужчины. Общий зачёт на 21 марта:

1. Эрик Перро (Франция) – 1198 очков.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 929.

3. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 884.

4. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 878.

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 826.

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 797.

7. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 705.

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 682.

9. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 669.

10. Кентен Фийон Майе (Франция) – 662.