Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Лу Жанмонно выиграла зачёт гонок преследования на Кубке мира — 2025/2026

Комментарии

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, четырёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей зачёта гонок преследования Кубка мира – 2025/2026. Второе место заняла Суви Минккинен из Финляндии, замкнула тройку лидеров шведка Ханна Эберг.

Биатлон. Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026, женщины. Итоговое положение:

1. Лу Жанмонно (Франция) – 397 очков.

2. Суви Минккинен (Финляндия) – 380.

3. Ханна Эберг (Швеция) – 372.

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 331.

5. Эльвира Эберг (Швеция) – 323.

6. Анна Магнуссон (Швеция) – 259.

7. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 254.

8. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 244.

9. Жулия Симон (Франция) – 239.

10. Осеан Мишлон (Франция) – 226.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android