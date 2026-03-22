Лу Жанмонно выиграла зачёт гонок преследования на Кубке мира — 2025/2026

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, четырёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Лу Жанмонно стала победительницей зачёта гонок преследования Кубка мира – 2025/2026. Второе место заняла Суви Минккинен из Финляндии, замкнула тройку лидеров шведка Ханна Эберг.
Биатлон. Зачёт гонок преследования Кубка мира — 2025/2026, женщины. Итоговое положение:
1. Лу Жанмонно (Франция) – 397 очков.
2. Суви Минккинен (Финляндия) – 380.
3. Ханна Эберг (Швеция) – 372.
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 331.
5. Эльвира Эберг (Швеция) – 323.
6. Анна Магнуссон (Швеция) – 259.
7. Жюстин Бреза-Буше (Франция) – 254.
8. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 244.
9. Жулия Симон (Франция) – 239.
10. Осеан Мишлон (Франция) – 226.