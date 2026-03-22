Биатлон, ЧР-2026 в Тюмени, мужчины: во сколько начало эстафеты, где смотреть трансляцию
Сегодня, 22 марта, в Тюмени пройдёт мужская эстафета 4x7.5 км в рамках чемпионата России — 2026. Её начало — в 9:00 мск. Прямую трансляцию старта проведёт телеканал «Матч ТВ».
Биатлон. ЧР-2026, Тюмень. Эстафета 4х7,5 км, мужчины. Составы команд (частично):
- Тюменская область (Вячеслав Малеев, Александр Поварницын, Александр Логинов, Михаил Бурундуков);
- Беларусь (Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский);
- Свердловская область (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Егор Прокудин, Кирилл Бажин);
- Московская область (Евгений Емерхонов, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Саид Каримулла Халили);
- ХМАО-Югра (Михаил Морилов, Никита Поршнев, Андрей Крутов, Алексей Вагин);
- Красноярский край (Андрей Коваленко, Кирилл Киливнюк, Данил Мальцев, Евгений Сидоров)...
