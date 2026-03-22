Биатлон, ЧР-2026 в Тюмени, мужчины: во сколько начало эстафеты, где смотреть трансляцию

Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Биатлон, чемпионат России — 2026 в Тюмени, мужчины: во сколько начало эстафеты, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 22 марта, в Тюмени пройдёт мужская эстафета 4x7.5 км в рамках чемпионата России — 2026. Её начало — в 9:00 мск. Прямую трансляцию старта проведёт телеканал «Матч ТВ».

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. Эстафета 4x7.5 км
22 марта 2026, воскресенье. 09:00 МСК
Биатлон. ЧР-2026, Тюмень. Эстафета 4х7,5 км, мужчины. Составы команд (частично):

  1. Тюменская область (Вячеслав Малеев, Александр Поварницын, Александр Логинов, Михаил Бурундуков);
  2. Беларусь (Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский);
  3. Свердловская область (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Егор Прокудин, Кирилл Бажин);
  4. Московская область (Евгений Емерхонов, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Саид Каримулла Халили);
  5. ХМАО-Югра (Михаил Морилов, Никита Поршнев, Андрей Крутов, Алексей Вагин);
  6. Красноярский край (Андрей Коваленко, Кирилл Киливнюк, Данил Мальцев, Евгений Сидоров)...
Биатлонист победил в лыжном марафоне! А россияне остались без медалей в Осло
