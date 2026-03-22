Биатлон, ЧР, женщины: во сколько начало масс-старта в Тюмени, где смотреть трансляцию

Сегодня, 22 марта, в Тюмени пройдёт женский масс-старт в рамках чемпионата России — 2026. Его начало — в 11:45 мск. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ». Дистанция составит 12.5 км.

Стартовый протокол женского масс-старта:

Россия — Виктория Сливко (Тюменская область) Россия — Виктория Метеля (ХМАО-Югра) Россия — Наталия Шевченко (Свердловская область) Россия — Анастасия Халили (Московская область) Россия — Анастасия Шевченко (Свердловская область) Россия — Кристина Резцова (Московская область) Россия — Тамара Дербушева (Свердловская область) Россия — Анастасия Томшина (Сахалинская — Красноярский) Россия — Ульяна Черепанова (Санкт-Петербург) Россия — Юлия Коваленко (Красноярский край) Россия — Анастасия Гришина (Новосибирская — Алтайский) Россия — Ирина Казакевич (Свердловская область) Россия — Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан) Россия — Инна Терещенко (Свердловская область) Беларусь — Динара Смольская (Беларусь) Россия — Маргарита Болдырева (Тюменская область) Россия — Анастасия Зырянова (Московская область) Беларусь — Анна Сола (Беларусь) Беларусь — Елена Кулак (Беларусь) Россия — Кира Дюжева (Новосибирская область) Россия — Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра) Россия — Евгения Турикова (Новосибирская — Кемеровская) Россия — Любовь Калинина (Республика Татарстан) Беларусь — Ксения Воробей (Беларусь) Россия — Анна Григорьева (Красноярский край) Россия — Кристина Павлушина (Московская область) Россия — Анна Шатова (ЯНАО — Мордовия) Беларусь — Ирина Шаклеина (Беларусь) Россия — Жанна Максимович (Красноярский край) Россия — Александра Сабитова (Санкт-Петербург)

