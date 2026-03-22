Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Биатлон, чемпионат России — 2026 в Тюмени, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть прямую трансляцию

Биатлон, ЧР, женщины: во сколько начало масс-старта в Тюмени, где смотреть трансляцию
Сегодня, 22 марта, в Тюмени пройдёт женский масс-старт в рамках чемпионата России — 2026. Его начало — в 11:45 мск. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ». Дистанция составит 12.5 км.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. 12.5 км Масс-старт
22 марта 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Не началось

Стартовый протокол женского масс-старта:

  1. Россия — Виктория Сливко (Тюменская область)
  2. Россия — Виктория Метеля (ХМАО-Югра)
  3. Россия — Наталия Шевченко (Свердловская область)
  4. Россия — Анастасия Халили (Московская область)
  5. Россия — Анастасия Шевченко (Свердловская область)
  6. Россия — Кристина Резцова (Московская область)
  7. Россия — Тамара Дербушева (Свердловская область)
  8. Россия — Анастасия Томшина (Сахалинская — Красноярский)
  9. Россия — Ульяна Черепанова (Санкт-Петербург)
  10. Россия — Юлия Коваленко (Красноярский край)
  11. Россия — Анастасия Гришина (Новосибирская — Алтайский)
  12. Россия — Ирина Казакевич (Свердловская область)
  13. Россия — Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан)
  14. Россия — Инна Терещенко (Свердловская область)
  15. Беларусь — Динара Смольская (Беларусь)
  16. Россия — Маргарита Болдырева (Тюменская область)
  17. Россия — Анастасия Зырянова (Московская область)
  18. Беларусь — Анна Сола (Беларусь)
  19. Беларусь — Елена Кулак (Беларусь)
  20. Россия — Кира Дюжева (Новосибирская область)
  21. Россия — Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра)
  22. Россия — Евгения Турикова (Новосибирская — Кемеровская)
  23. Россия — Любовь Калинина (Республика Татарстан)
  24. Беларусь — Ксения Воробей (Беларусь)
  25. Россия — Анна Григорьева (Красноярский край)
  26. Россия — Кристина Павлушина (Московская область)
  27. Россия — Анна Шатова (ЯНАО — Мордовия)
  28. Беларусь — Ирина Шаклеина (Беларусь)
  29. Россия — Жанна Максимович (Красноярский край)
  30. Россия — Александра Сабитова (Санкт-Петербург)
Биатлонист победил в лыжном марафоне! А россияне остались без медалей в Осло

