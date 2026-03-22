Биатлон, ЧР, женщины: во сколько начало масс-старта в Тюмени, где смотреть трансляцию
Сегодня, 22 марта, в Тюмени пройдёт женский масс-старт в рамках чемпионата России — 2026. Его начало — в 11:45 мск. Прямую трансляцию гонки проведёт телеканал «Матч ТВ». Дистанция составит 12.5 км.
Стартовый протокол женского масс-старта:
- Россия — Виктория Сливко (Тюменская область)
- Россия — Виктория Метеля (ХМАО-Югра)
- Россия — Наталия Шевченко (Свердловская область)
- Россия — Анастасия Халили (Московская область)
- Россия — Анастасия Шевченко (Свердловская область)
- Россия — Кристина Резцова (Московская область)
- Россия — Тамара Дербушева (Свердловская область)
- Россия — Анастасия Томшина (Сахалинская — Красноярский)
- Россия — Ульяна Черепанова (Санкт-Петербург)
- Россия — Юлия Коваленко (Красноярский край)
- Россия — Анастасия Гришина (Новосибирская — Алтайский)
- Россия — Ирина Казакевич (Свердловская область)
- Россия — Елизавета Бурундукова (Республика Башкортостан)
- Россия — Инна Терещенко (Свердловская область)
- Беларусь — Динара Смольская (Беларусь)
- Россия — Маргарита Болдырева (Тюменская область)
- Россия — Анастасия Зырянова (Московская область)
- Беларусь — Анна Сола (Беларусь)
- Беларусь — Елена Кулак (Беларусь)
- Россия — Кира Дюжева (Новосибирская область)
- Россия — Екатерина Мошкова (ХМАО-Югра)
- Россия — Евгения Турикова (Новосибирская — Кемеровская)
- Россия — Любовь Калинина (Республика Татарстан)
- Беларусь — Ксения Воробей (Беларусь)
- Россия — Анна Григорьева (Красноярский край)
- Россия — Кристина Павлушина (Московская область)
- Россия — Анна Шатова (ЯНАО — Мордовия)
- Беларусь — Ирина Шаклеина (Беларусь)
- Россия — Жанна Максимович (Красноярский край)
- Россия — Александра Сабитова (Санкт-Петербург)
