Мужской масс-старт на Кубке мира в Осло начнётся раньше из-за погодных условий

Сегодня, 22 марта, на девятом этапе Кубка мира — 2025/2026 (Осло-Хольменколлен) состоится мужской масс-старт на 15 км. Старт гонки из-за погодных условий перенесён на 45 минут раньше и начнётся в 17:45 мск.

«В связи с ожидаемыми сложными погодными условиями в Осло-Хольменколлене расписание соревнований Кубка мира по биатлону BMW IBU на воскресенье, 22 марта, изменено. Новое время старта мужского масс-старта — 17:45 (время изменено на московское. — Прим. «Чемпионата»). Расписание женского масс-старта остаётся без изменений», — говорится в заявлении IBU.

Кубок мира по биатлону — 2025/2026 завершится сегодня, 22 марта. Российские биатлонисты в текущем сезоне не принимают участия в этапах Кубка мира.