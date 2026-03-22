Биатлон, Кубок мира, 9-й этап, женщины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 21 марта, в Осло (Норвегия) завершится этап Кубка мира — 2025/2026. В рамках соревновательного дня состоится женский масс-старт на дистанции 12,5 км. Начало трансляции запланировано на 15:45 мск. В России прямая трансляция события будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, четырёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Лу Жанмонно досрочно выиграла общий зачёт Кубка мира в сезоне-2025/2026 после спринтерской гонки в Осло.

Российские биатлонисты не принимают участия в Кубках мира текущего сезона.