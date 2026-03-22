Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Сборная Беларуси — 1 выиграла мужскую эстафету на чемпионате России — 2026
Комментарии

Мужская сборная Беларуси — 1 выиграла эстафету на чемпионате России — 2026, проходящем в Тюмени. Спортсмены преодолели дистанцию 4х7,5 км за 1:12.01,9 и использовали девять дополнительных патронов. В состав команды вошли Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин и Дмитрий Лазовский.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Мужчины. Эстафета 4x7.5 км
22 марта 2026, воскресенье. 09:00 МСК
Окончено

Второе место заняла команда Московской области, отстав от лидеров на 12,5. Тройку призёров замкнули биатлонисты из Свердловской области (+44,1).

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины:

  1. Беларусь-1 (Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский) — 1:12.01,9 (9 дополнительных патронов).
  2. Московская область (Евгений Емерхонов, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Карим Халили) — отставание 12,5 (12).
  3. Свердловская область (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Егор Прокудин, Кирилл Бажин) +44,1 (10).
  4. ХМАО-Югра (Михаил Морилов, Никита Поршнев, Андрей Крутов, Алексей Вагин) +1.31,5 (7).
  5. Беларусь-2 (Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Павел Белько, Александр Голяк) +2.22,4 (9).
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android