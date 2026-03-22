Сборная Беларуси — 1 выиграла мужскую эстафету на чемпионате России — 2026

Мужская сборная Беларуси — 1 выиграла эстафету на чемпионате России — 2026, проходящем в Тюмени. Спортсмены преодолели дистанцию 4х7,5 км за 1:12.01,9 и использовали девять дополнительных патронов. В состав команды вошли Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин и Дмитрий Лазовский.

Второе место заняла команда Московской области, отстав от лидеров на 12,5. Тройку призёров замкнули биатлонисты из Свердловской области (+44,1).

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Эстафета 4х7,5 км. Мужчины:

Беларусь-1 (Антон Смольский, Максим Воробей, Иван Тулатин, Дмитрий Лазовский) — 1:12.01,9 (9 дополнительных патронов). Московская область (Евгений Емерхонов, Кирилл Стрельцов, Роман Сурнев, Карим Халили) — отставание 12,5 (12). Свердловская область (Михаил Стребко, Савелий Коновалов, Егор Прокудин, Кирилл Бажин) +44,1 (10). ХМАО-Югра (Михаил Морилов, Никита Поршнев, Андрей Крутов, Алексей Вагин) +1.31,5 (7). Беларусь-2 (Никита Лобастов, Илья Авсеенко, Павел Белько, Александр Голяк) +2.22,4 (9).