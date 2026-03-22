Биатлон, Кубок мира, 9-й этап, мужчины: во сколько начало масс-старта, где смотреть

Сегодня, 21 марта, в Осло (Норвегия) продолжается этап Кубка мира — 2025/2026. В рамках соревновательного дня состоится мужской масс-старт на дистанции 15 км. Начало трансляции запланировано на 17:45 мск. В России прямая трансляция события будет доступна в онлайн-кинотеатре Okko. В матч-центре «Чемпионата» можно следить за развитием событий.

В общем зачёте Кубка мира лидирует двукратный олимпийский чемпион француз Эрик Перро. В его активе 1198 очков.

Кубок мира по биатлону — 2025/2026 завершится в воскресенье, 22 марта. Российские биатлонисты в текущем сезоне не принимают участия в этапах Кубка мира.