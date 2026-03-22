Анастасия Томшина выиграла масс-старт на чемпионате России, Халили — вторая

Биатлонистка Анастасия Томшина стала победительницей масс-старта на чемпионате России — 2026, который проходит в Тюмени. Она преодолела дистанцию за 37.42,2 и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах.

Второй стала Анастасия Халили, отстав от лидера на 28,9. Тройку призёров замкнула Виктория Сливко (+29,1).

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Масс-старт. Женщины: