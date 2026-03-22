Биатлонистка Анастасия Томшина одержала первую за два года победу в личной гонке. Тогда она выигрывала спринт 10 февраля 2024 года на Спартакиаде сильнейших. Сегодня, 22 февраля, Томшина стала первой в масс-старте на чемпионате России — 2026, который проходит в Тюмени.

Анастасия преодолела дистанцию за 37.42,2 и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах. Второй стала Анастасия Халили, отстав от лидера на 28,9. Тройку призёров замкнула Виктория Сливко (+29,1).

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Масс-старт. Женщины: