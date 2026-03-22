Анастасия Томшина одержала первую за два года победу в личной гонке
Биатлонистка Анастасия Томшина одержала первую за два года победу в личной гонке. Тогда она выигрывала спринт 10 февраля 2024 года на Спартакиаде сильнейших. Сегодня, 22 февраля, Томшина стала первой в масс-старте на чемпионате России — 2026, который проходит в Тюмени.
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. 12.5 км Масс-старт
22 марта 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Анастасия Томшина
Сахалинская — Красноярский
37:42.2
2
Анастасия Халили
Московская область
+28.9
3
Виктория Сливко
Тюменская область
+29.1
Анастасия преодолела дистанцию за 37.42,2 и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах. Второй стала Анастасия Халили, отстав от лидера на 28,9. Тройку призёров замкнула Виктория Сливко (+29,1).
Биатлон. Чемпионат России — 2026. Масс-старт. Женщины:
- Анастасия Томшина — 37.42,2 (0 промахов).
- Анастасия Халили — отставание 28,9 (5).
- Виктория Сливко +29,1 (2).
- Ирина Казакевич +33,4 (2).
- Наталия Шевченко +47,8 (4).
