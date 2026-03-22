Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Анастасия Томшина одержала первую за два года победу в личной гонке

Комментарии

Биатлонистка Анастасия Томшина одержала первую за два года победу в личной гонке. Тогда она выигрывала спринт 10 февраля 2024 года на Спартакиаде сильнейших. Сегодня, 22 февраля, Томшина стала первой в масс-старте на чемпионате России — 2026, который проходит в Тюмени.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Тюмень
Женщины. 12.5 км Масс-старт
22 марта 2026, воскресенье. 11:45 МСК
Окончено
1
Анастасия Томшина
Сахалинская — Красноярский
37:42.2
2
Анастасия Халили
Московская область
+28.9
3
Виктория Сливко
Тюменская область
+29.1

Анастасия преодолела дистанцию за 37.42,2 и не допустила ни одного промаха на огневых рубежах. Второй стала Анастасия Халили, отстав от лидера на 28,9. Тройку призёров замкнула Виктория Сливко (+29,1).

Биатлон. Чемпионат России — 2026. Масс-старт. Женщины:

  1. Анастасия Томшина — 37.42,2 (0 промахов).
  2. Анастасия Халили — отставание 28,9 (5).
  3. Виктория Сливко +29,1 (2).
  4. Ирина Казакевич +33,4 (2).
  5. Наталия Шевченко +47,8 (4).
Календарь чемпионата России
Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android