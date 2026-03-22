Лиза Виттоцци выиграла масс-старт на Кубке мира в Хольменколлене, Ханна Эберг — вторая

Лиза Виттоцци выиграла масс-старт на Кубке мира в Хольменколлене, Ханна Эберг — вторая
Итальянская биатлонистка, олимпийская чемпионка — 2026 Лиза Виттоцци стала победительницей масс-старта на девятом, заключительном этапе Кубка мира — 2025/2026 в Осло-Хольменколлене (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 34.58,9 и допустила один промах.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
22 марта 2026, воскресенье. 15:45 МСК
Окончено
1
Лиза Виттоцци
Италия
34:58.9
2
Ханна Эберг
Швеция
+4.2
3
Тереза Воборникова
Чехия
+17.2

Второй стала шведка Ханна Эберг, отстав от лидера на 4,2. Тройку призёров замкнула Тереза Воборникова из Чехии (+17,2).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Осло-Хольменколлен, Норвегия. Масс-старт. Женщины:

  1. Лиза Виттоцци (Италия) — 34.58,9 (1 промах).
  2. Ханна Эберг (Швеция) — отставание 4,2 (1).
  3. Тереза Воборникова (Чехия) +17,2 (1).
  4. Эльвира Эберг (Швеция) +21,8 (2).
  5. Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +24,7 (2).
  6. Жулия Симон (Франция) +26,8 (3).
  7. Паулина Фиалкова (Словакия) +33,1 (1).
  8. Осеан Мишлон (Франция) +40,7 (2).
