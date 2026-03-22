Лиза Виттоцци выиграла масс-старт на Кубке мира в Хольменколлене, Ханна Эберг — вторая

Итальянская биатлонистка, олимпийская чемпионка — 2026 Лиза Виттоцци стала победительницей масс-старта на девятом, заключительном этапе Кубка мира — 2025/2026 в Осло-Хольменколлене (Норвегия). Она преодолела дистанцию за 34.58,9 и допустила один промах.

Второй стала шведка Ханна Эберг, отстав от лидера на 4,2. Тройку призёров замкнула Тереза Воборникова из Чехии (+17,2).

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Осло-Хольменколлен, Норвегия. Масс-старт. Женщины:

Лиза Виттоцци (Италия) — 34.58,9 (1 промах). Ханна Эберг (Швеция) — отставание 4,2 (1). Тереза Воборникова (Чехия) +17,2 (1). Эльвира Эберг (Швеция) +21,8 (2). Ингрид Ландмарк Тандреволд (Норвегия) +24,7 (2). Жулия Симон (Франция) +26,8 (3). Паулина Фиалкова (Словакия) +33,1 (1). Осеан Мишлон (Франция) +40,7 (2).