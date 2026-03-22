Лу Жанмонно получила «БХГ» за победу в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026

Французской биатлонистке двукратной олимпийской чемпионке Лу Жанмонно вручили «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Трофей ей передала прошлогодняя чемпионка турнира немка Франциска Пройс.

Напомним, в заключительной гонке сезона-2024/2025 Пройс и Жанмонно определяли судьбу первого места в общем зачёте. Тогда француженка упала на одном из ключевых поворотов, а кубок забрала немка.

Лу Жанмонно за сезон-2025/2026 заработала 1135 очков. Она завоевала 10 наград, из которых три — золотые. На счету французской спортсменки также три победы в малых зачётах (индивидуальные гонки, спринт и гонки преследования).

Материалы по теме
Самая эмоциональная развязка Кубка мира по биатлону. За последние 10 лет — точно!
Самая эмоциональная развязка Кубка мира по биатлону. За последние 10 лет — точно!
