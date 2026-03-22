Жулия Симон победила в зачёте масс-стартов на Кубке мира по биатлону — 2025/2026

Французская биатлонистка, трёхкратная олимпийская чемпионка и 10-кратная чемпионка мира Жулия Симон завоевала «Малый хрустальный глобус» за масс-старты на Кубке мира — 2025/2026. Она набрала 245 очков. На счету француженки две победы в гонках на 12,5 км (Контиолахти и Нове-Место).
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Зачёт масс-стартов, женщины. Итоговое положение:
1. Жулия Симон (Франция) — 245 очков.
2. Лиза Виттоцци (Италия) — 186.
3. Осеан Мишлон (Франция) — 183.
4. Лу Жанмонно (Франция) — 181.
5. Тереза Воборникова (Чехия) — 167.
6. Эльвира Эберг (Швеция) — 152.
7. Камиль Бене (Франция) — 144.
8. Анна Магнуссон (Швеция) — 136.
9. Марен Киркейэде (Норвегия) — 126.
10. Суви Минккинен (Финляндия) — 118.