Ботн одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене, Перро — третий

Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн финишировал первым в гонке с общего старта в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2025/2026 в Хольменколлене (Норвегия). Он не допустил ни одного промаха.
Второй результат показал представитель Германии Филипп Наврат, который отстал от победителя на 3,7 секунды и также был точен на огневых рубежах. Третье место досталось французу Эрику Перро, проигравшему 13,7.
Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Девятый этап, Хольменколлен (Норвегия). Масс-старт на 15 км, мужчины:
1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 37.15,6 (0 промахов).
2. Филипп Наврат (Германия) — отставание 3,7 (0).
3. Эрик Перро (Франция) +13,7 (2).
4. Стурла Легрейд (Норвегия) +20,6 (1).
5. Эмильен Жаклен (Франция) +23,9 (3).
6. Мартин Понсилуома (Швеция) +26,5, (3).
- 22 марта 2026
