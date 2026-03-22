Ботн одержал победу в масс-старте на этапе Кубка мира в Хольменколлене, Перро — третий
Йохан-Олав Ботн
Норвежский биатлонист Йохан-Олав Ботн финишировал первым в гонке с общего старта в рамках девятого, заключительного этапа Кубка мира — 2025/2026 в Хольменколлене (Норвегия). Он не допустил ни одного промаха.

Второй результат показал представитель Германии Филипп Наврат, который отстал от победителя на 3,7 секунды и также был точен на огневых рубежах. Третье место досталось французу Эрику Перро, проигравшему 13,7.

Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Мужчины. 15 км Масс-старт
22 марта 2026, воскресенье. 17:45 МСК
Окончено
1
Йохан-Олав Ботн
Норвегия
37:15.6
2
Филипп Наврат
Германия
+3.7
3
Эрик Перро
Франция
+13.7

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Девятый этап, Хольменколлен (Норвегия). Масс-старт на 15 км, мужчины:

1. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) — 37.15,6 (0 промахов).
2. Филипп Наврат (Германия) — отставание 3,7 (0).
3. Эрик Перро (Франция) +13,7 (2).
4. Стурла Легрейд (Норвегия) +20,6 (1).
5. Эмильен Жаклен (Франция) +23,9 (3).
6. Мартин Понсилуома (Швеция) +26,5, (3).

Общий зачёт Кубка мира по биатлону - 2025/2026
