Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Жанмонно забрала трофей, Виттоцци стала третьей

Двукратная олимпийская чемпионка по биатлону из Франции Лу Жанмонно заняла первое место в общем зачёте Кубка мира по итогам сезона-2025/2026. Она набрала 1135 очков. Второе место у Ханны Эберг, а третье — у Лизы Виттоцци.

Биатлон. Кубок мира — 2025/2026. Общий зачёт, женщины. Итоги:

1. Лу Жанмонно (Франция) – 1135 очков.

2. Ханна Эберг (Швеция) – 958.

3. Лиза Виттоцци (Италия) – 935.

4. Эльвира Эберг (Швеция) – 922.

5. Суви Минккинен (Финляндия) – 881.

6. Жулия Симон (Франция) – 827.

7. Анна Магнуссон (Швеция) – 803.

8. Осеан Мишлон (Франция) – 651.

9. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 639.

10. Камиль Бене (Франция) – 600.