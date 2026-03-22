Домрачева высказалась о соперничестве Перро и Легрейда на КМ в Хольменколлене

Четырёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону белоруска Дарья Домрачева прокомментировала соперничество француза Эрика Перро и норвежца Стурлы Легрейда на заключительном этапе Кубка мира — 2025/2026. Она отметила, что в пасьюте, который состоялся 21 марта, Легрейд превосходил своего соперника. Отметим, что Стурла добыл победу в гонке преследования в разножке.

«Стурла находится в невероятно мощной форме. Он это демонстрирует на трассе. Эрик Перро уступил ему вчера буквально миллиметр на финишной черте. Вчерашняя гонка показала, что Стурла был №1. Посмотрим, что будет сегодня.

Вообще, я думаю, что в следующем сезоне у Эрика Перро немножко больше резервов для прогресса, улучшения своих результатов. Наверное, Легрейд уже находится на своём максимуме, пике, а у Перро ещё есть куда расти», — приводит слова Домрачевой Okko Sport.