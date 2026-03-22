Главная Биатлон Новости

Эрик Перро забрал «МХГ» за масс-старты на Кубке мира — 2025/2026

Эрик Перро
24-летний французский биатлонист Эрик Перро завоевал «Малый хрустальный глобус» за победу в зачёте масс-стартов на Кубке мира – 2025/2026. Он набрал 305 очков. На счету француза одно золото и два серебра в данной дисциплине в этом сезоне. Перро также победил в общем зачёте турнира.

Биатлон. Кубок мира – 2025/2026. Зачёт масс-стартов, мужчины. Итоги:

1. Эрик Перро (Франция) – 305 очков.
2. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 236.
3. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 174.
4. Кэмпбелл Райт (США) – 173.
5. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 161.
6. Мартин Понсилуома (Швеция) – 149.
7. Эмильен Жаклен (Франция) – 147.
8. Фабьен Клод (Франция) – 144.
9. Филипп Наврат (Германия) — 134.
10. Себастиан Самуэльссон (Швеция) — 125.

