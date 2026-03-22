Легрейд прервал серию из 13 подиумов в последней гонке сезона-2025/2026

Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд прервал медальную и победную серии в сезоне-2025/2026. Он не смог попасть на подиум масс-старта в рамках финального этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), став четвёртым.

Легрейд с начала Олимпиады-2026 и до вчерашнего дня не покидал топ-3. Он провёл 13 гонок в призах и одержал семь подряд побед.

Стурла Легрейд занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Он набрал 984 очков. Всего в активе у норвежца 16 медалей за сезон, включая Олимпийские игры — 2026. Легрейд также стал обладателем «Малого хрустального глобуса» за спринты.