Легрейд прервал серию из 13 подиумов в последней гонке сезона-2025/2026

Стурла Легрейд
Норвежский биатлонист, олимпийский чемпион Стурла Холм Легрейд прервал медальную и победную серии в сезоне-2025/2026. Он не смог попасть на подиум масс-старта в рамках финального этапа Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), став четвёртым.

Легрейд с начала Олимпиады-2026 и до вчерашнего дня не покидал топ-3. Он провёл 13 гонок в призах и одержал семь подряд побед.

Стурла Легрейд занял второе место в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Он набрал 984 очков. Всего в активе у норвежца 16 медалей за сезон, включая Олимпийские игры — 2026. Легрейд также стал обладателем «Малого хрустального глобуса» за спринты.

Миллиметры решили судьбу золота на Кубке мира. И Легрейд выиграл уже седьмую гонку!
