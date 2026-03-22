Общий зачёт Кубка мира — 2025/2026: Перро победил, Легрейд стал вторым

Французский биатлонист Эрик Перро одержал победу в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Он набрал 1263 очка. На втором месте расположился Стурла Легрейд, а топ-3 замкнул Йохан-Олав Ботн.

Биатлон. Кубок мира по биатлону — 2025/2026. Общий зачёт, мужчины. Итоги:

1. Эрик Перро (Франция) – 1263 очка.

2. Стурла Холм Легрейд (Норвегия) – 984.

3. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 968.

4. Себастиан Самуэльссон (Швеция) – 918.

5. Эмильен Жаклен (Франция) – 876.

6. Томмазо Джакомель (Италия) – 797.

7. Ветле Шоста Кристиансен (Норвегия) – 746.

8. Мартин Понсилуома (Швеция) – 727.

9. Филипп Наврат (Германия) – 716

10. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 697.