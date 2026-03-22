Эрику Перро вручили первый в его карьере «Большой хрустальный глобус»
24-летний французский биатлонист Эрик Перро получил «Большой хрустальный глобус» за победу в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Спортсмен набрал 1263 очка. Это на 279 больше, чем у норвежца Стурлы Легрейда.

Перро впервые в своей карьере стал первым в общем зачёте Кубка мира по биатлону. В сезоне-2024/2025 он занял третье место. На этот раз, помимо главного трофея, в его коллекции оказались титулы за пасьюты, индивидуальные гонки и масс-старты.

Эрик Перро на Олимпийских играх 2026 года в Антхольце (Италия) стал двукратным чемпионом. Золото Игр он добыл в смешанной и мужской эстафетах. Он также стал вторым в индивидуальной гонке.

