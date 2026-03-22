Фрей и Киркеэйде признаны лучшими молодыми биатлонистами Кубка мира — 2025/2026

Представители сборной Норвегии Исак Фрей и Марен Киркеэйде стали лучшими молодыми биатлонистами на Кубке мира — 2025/2026. В категории среди спортсменов до 23 лет они заняли первые места.

Фрей в общем зачёте КМ у мужчин расположился на 15-й строчке, а Киркеэйде в женском тотале стала девятой.

Ранее 24-летний французский биатлонист Эрик Перро завоевал «Малый хрустальный глобус» за победу в зачёте масс-стартов на Кубке мира – 2025/2026. Он набрал 305 очков. На счету француза одно золото и два серебра в данной дисциплине в этом сезоне. Двукратный олимпийский чемпион Перро также победил в общем зачёте турнира.