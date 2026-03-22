Лиза Виттоцци заявила, что могла пропустить победный масс-старт на этапе Кубка мира в Осло

Олимпийская чемпионка (2026) итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци, выигравшая масс-старт на этапе Кубка мира в Осло, заявила, что могла пропустить гонку по состоянию здоровья.

«Не была уверена в том, что сегодня выступлю, из-за боли в животе. Поэтому рада, что стартовала; на последнем этапе чувствовала себя хорошо и старалась выложиться на полную. Рада победе. Финишировать таким образом – прекрасно. Я очень и очень счастлива!» – приводит слова Виттоцци пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).

Второе место заняла шведка Ханна Эберг, тройку призёров замкнула чешка Тереза Воборникова.

Виттоцци по итогам общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 заняла третье место.