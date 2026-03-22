Лиза Виттоцци заявила, что могла пропустить победный масс-старт на этапе Кубка мира в Осло
Олимпийская чемпионка (2026) итальянская биатлонистка Лиза Виттоцци, выигравшая масс-старт на этапе Кубка мира в Осло, заявила, что могла пропустить гонку по состоянию здоровья.
Биатлон. Кубок мира-2025/26. Этап 9, Осло-Хольменколлен, Норвегия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
22 марта 2026, воскресенье. 15:45 МСК
1
Лиза Виттоцци
Италия
34:58.9
2
Ханна Эберг
Швеция
+4.2
3
Тереза Воборникова
Чехия
+17.2
«Не была уверена в том, что сегодня выступлю, из-за боли в животе. Поэтому рада, что стартовала; на последнем этапе чувствовала себя хорошо и старалась выложиться на полную. Рада победе. Финишировать таким образом – прекрасно. Я очень и очень счастлива!» – приводит слова Виттоцци пресс-служба Международного союза биатлонистов (IBU).
Второе место заняла шведка Ханна Эберг, тройку призёров замкнула чешка Тереза Воборникова.
Виттоцци по итогам общего зачёта Кубка мира — 2025/2026 заняла третье место.
