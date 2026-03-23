Зигфрид Мазе покинул пост тренера мужской сборной Норвегии. Он вернётся во Францию

Многолетний тренер сборной Норвегии по биатлону Зигфрид Мазе сообщил, что возвращается к работе со сборной Франции. Он с 2016 года возглавлял скандинавскую команду.

«Это были 10 замечательных лет. Я очень горд. Уже не секрет, что в следующем году я опять буду работать с Францией. Я присоединяюсь к их сборной», — приводит слова Мазе NRK.

В сезоне-2025/2026 подопечные Мазе завоевали 39 наград, среди которых 17 золотых, 10 серебряных и 12 бронзовых. На ОИ-2026 норвежские биатлонисты добыли восемь медалей. Олимпийскими чемпионами стали Йоханнес Дале-Шевдал и Йохан-Олав Ботн. Стурла Холм Легрейд стал четырёхкратным призёром соревнований в Антхольце.

