Шестой этап Кубка Содружества по биатлону в Мурманске отменён из-за погодных условий

Шестой этап Кубка Содружества — 2025/2026 по биатлону, который должен был пройти в Мурманске, отменён из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Проведение соревнований было запланировано на неделю с 30 марта по 6 апреля. В заявлении организации говорится, что причиной отмены мероприятия стало отсутствие в городе снега, что повлияло и на другие спортивные соревнования.

«В связи с ранней оттепелью трасса не соответствует требованиям безопасности. Ранее по той же причине был отменён традиционный Мурманский лыжный марафон», — говорится в заявлении, опубликованном СБР.