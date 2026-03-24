Кристина Резцова стала победительницей общего зачёта Кубка Содружества
Обладательница серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр — 2022 российская биатлонистка Кристина Резцова стала победительницей общего зачёта Кубка Содружества сезона-2025/2026.
После пяти этапов на счету Резцовой 1257 очков. Второе место заняла Наталия Шевченко с 1256 очками. Тройку замкнула Виктория Сливко (1151).
Напомним, шестой этап Кубка Содружества, который должен был пройти в Мурманске, отменён из-за погодных условий.
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Общий зачёт. Женщины:
- Кристина Резцова – 1257.
- Наталия Шевченко – 1256.
- Виктория Сливко – 1151.
- Динара Смольская (Беларусь) – 1073.
- Анна Сола (Беларусь) – 1069.
- Анастасия Гришина – 1048.
- Ирина Казакевич – 1104.
- Инна Терещенко – 992.
- Анастасия Шевченко – 968.
- Тамара Дербушева – 966.
