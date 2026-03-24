Эдуард Латыпов стал обладателем Кубка Содружества — 2025/2026, Смольский — второй

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем общего зачёта Кубка Содружества сезона-2025/2026. В его активе 1206 очков.

Вторую строчку в общем зачёте занял Антон Смольский с 1188 очками. Всего 10 очков проиграл белорусскому биатлонисту Кирилл Бажин, занявший третью строчку (1178).

Шестой этап Кубка Содружества, который должен был пройти в Мурманске, отменён из-за погодных условий.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1.Эдуард Латыпов — 1206 очков.

2. Антон Смольский (Беларусь) — 1188.

3. Кирилл Бажин — 1178.

4. Карим Халили — 1072.

5. Александр Корнев – 1071.

6. Александр Поварницын – 1048.

7. Евгений Сидоров – 1025.

8. Александр Логинов — 935.

9. Кирилл Стрельцов – 924.

10. Савелий Коновалов – 919.