Эдуард Латыпов стал обладателем Кубка Содружества — 2025/2026, Смольский — второй

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем общего зачёта Кубка Содружества сезона-2025/2026. В его активе 1206 очков.
Вторую строчку в общем зачёте занял Антон Смольский с 1188 очками. Всего 10 очков проиграл белорусскому биатлонисту Кирилл Бажин, занявший третью строчку (1178).
Шестой этап Кубка Содружества, который должен был пройти в Мурманске, отменён из-за погодных условий.
Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:
1.Эдуард Латыпов — 1206 очков.
2. Антон Смольский (Беларусь) — 1188.
3. Кирилл Бажин — 1178.
4. Карим Халили — 1072.
5. Александр Корнев – 1071.
6. Александр Поварницын – 1048.
7. Евгений Сидоров – 1025.
8. Александр Логинов — 935.
9. Кирилл Стрельцов – 924.
10. Савелий Коновалов – 919.