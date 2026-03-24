Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эдуард Латыпов стал обладателем Кубка Содружества — 2025/2026, Смольский — второй

Эдуард Латыпов стал обладателем Кубка Содружества — 2025/2026, Смольский — второй
Комментарии

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем общего зачёта Кубка Содружества сезона-2025/2026. В его активе 1206 очков.

Вторую строчку в общем зачёте занял Антон Смольский с 1188 очками. Всего 10 очков проиграл белорусскому биатлонисту Кирилл Бажин, занявший третью строчку (1178).

Шестой этап Кубка Содружества, который должен был пройти в Мурманске, отменён из-за погодных условий.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Общий зачёт. Мужчины:

1.Эдуард Латыпов — 1206 очков.
2. Антон Смольский (Беларусь) — 1188.
3. Кирилл Бажин — 1178.
4. Карим Халили — 1072.
5. Александр Корнев – 1071.
6. Александр Поварницын – 1048.
7. Евгений Сидоров – 1025.
8. Александр Логинов — 935.
9. Кирилл Стрельцов – 924.
10. Савелий Коновалов – 919.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android