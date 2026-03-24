Кристина Резцова выиграла зачёт масс-стартов на Кубке Содружества — 2025/2026

Кристина Резцова выиграла зачёт масс-стартов на Кубке Содружества — 2025/2026
Обладательница серебряной и бронзовой наград Олимпийских игр — 2022 российская биатлонистка Кристина Резцова выиграла зачёт масс-стартов Кубка Содружества сезона-2025/2026. В её активе 342 очка.

Второй стала Виктория Сливко с 326 очками. Третьей стала Наталия Шевченко (295).

Напомним, шестой этап Кубка Содружества, который должен был пройти в Мурманске, отменён из-за погодных условий.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Зачёт масс-стартов. Женщины:

  1. Кристина Резцова — 342 очка.
  2. Виктория Сливко — 326.
  3. Наталия Шевченко — 295.
  4. Тамара Дербушева — 291.
  5. Динара Смольская (Беларусь) — 283.
  6. Елизавета Бурундукова — 268.
  7. Анастасия Гришина — 266.
  8. Ирина Казакевич — 264.
  9. Юлия Коваленко — 261.
  10. Анна Сола (Беларусь) — 261.
