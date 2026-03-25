Эдуард Латыпов выиграл спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем в спринтерском зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. Во всех пяти спринтах в этом сезоне спортсмен финишировал в топ-8. В его активе 522 очка.

Вторым стал Антон Смольский с 498 очками. Тройку замкнул Кирилл Бажин (490).

Шестой этап Кубка Содружества, который должен был пройти в Мурманске, отменён из-за погодных условий.

Биатлон. Кубка Содружества — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Мужчины:

1. Эдуард Латыпов – 522 очков.

2. Антон Смольский (Беларусь) – 498.

3. Кирилл Бажин – 490.

4. Карим Халили – 475.

5. Александр Логинов – 447.