Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Биатлон Новости

Эдуард Латыпов выиграл спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026

Эдуард Латыпов выиграл спринтерский зачёт Кубка Содружества — 2025/2026
Комментарии

Трёхкратный бронзовый призёр Олимпийских игр в Пекине российский биатлонист Эдуард Латыпов стал победителем в спринтерском зачёте Кубка Содружества — 2025/2026. Во всех пяти спринтах в этом сезоне спортсмен финишировал в топ-8. В его активе 522 очка.

Вторым стал Антон Смольский с 498 очками. Тройку замкнул Кирилл Бажин (490).

Шестой этап Кубка Содружества, который должен был пройти в Мурманске, отменён из-за погодных условий.

Биатлон. Кубка Содружества — 2025/2026. Спринтерский зачёт. Мужчины:

1. Эдуард Латыпов – 522 очков.
2. Антон Смольский (Беларусь) – 498.
3. Кирилл Бажин – 490.
4. Карим Халили – 475.
5. Александр Логинов – 447.

Комментарии
Новости. Биатлон
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android