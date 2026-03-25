Антон Смольский победил в зачёте гонок преследования на Кубке Содружества — 2025/2026

Антон Смольский победил в зачёте гонок преследования на Кубке Содружества — 2025/2026
Белорусский биатлонист Антон Смольский стал победителем зачёта гонок преследования на Кубке Содружества — 2025/2026. В этой дисциплине он выиграл три золота – в Сочи (лыжероллеры), Чайковском и Раубичах. По итогам четырех гонок Смольский набрал 448 очков.

Вторым в зачёте пасьютов стал Карим Халили с 423 очками. Третью строчку занял победитель общего зачёта Кубка Содружества — 2025/2026 Эдуард Латыпов (404).

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Зачёт гонок преследования. Мужчины:

1. Антон Смольский (Беларусь) – 448 очков.
2. Карим Халили – 423.
3. Эдуард Латыпов – 404.
4. Александр Корнев – 376.
5. Кирилл Бажин – 373.
6. Евгений Сидоров – 373.

