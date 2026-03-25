Российский биатлонист Кирилл Бажин стал победителем зачёта масс-стартов на Кубке Содружества — 2025/2026. Он выиграл масс-старт в Сочи, был четвёртым в Ханты-Мансийске и восьмым в Чайковском. По итогам трёх гонок спортсмен набрал 315 очков. Вторым стал Александр Поварницын, также заработавший 315 очков.

Согласно правилам, если спортсмены набирают одинаковое количество очков в зачёте Кубка Содружества по окончании сезона, более высокое место присуждается спортсмену, который большее количество раз занимал первые места.

Биатлон. Кубок Содружества — 2025/2026. Зачёт масс-стартов гонках:

1. Кирилл Бажин – 315 очков.

2. Александр Поварницын – 315.

3. Эдуард Латыпов – 280.

4. Михаил Бурундуков – 280.

5. Александр Логинов – 266.

6. Александр Корнев – 266.