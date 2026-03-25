Анастасия Кузьмина намекнула на продолжение спортивной карьеры

Трёхкратная олимпийская чемпионка по биатлону словачка Анастасия Кузьмина высказалась о возможном продолжении карьеры. Подводя итоги сезона-2025/2026, она не заявила, что уходит из спорта.

«Это конец. Сезон-2025/2026 завершён. Не самый счастливый финал, но серьёзный повод задуматься о том, чтобы продолжать…» — написала Кузьмина в социальных сетях.

Анастасии Кузьминой 41 год. Помимо побед на ОИ, в её активе также золото чемпионата мира и два триумфа на чемпионате Европы. Кузьмина ушла из спорта в 2019 году, однако вернулась в 2024-м. Она не смогла вернуться на прежний уровень на Кубке мира и не взяла ни одной награды на ОИ-2026.