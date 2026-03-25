«Мне трудно осознать, что я стал частью великих». Перро — о победе в общем зачёте КМ

Французский биатлонист двукратный олимпийский чемпион Эрик Перро высказался о своей победе в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Он отметил, что жил этой мечтой с самого детства.

— Что вы ощущаете, когда наконец получили «Большой хрустальный глобус» за общий зачёт?
— Это очень много значит. Сложно подобрать правильные слова. Я работал для этого с того момента, как начал заниматься биатлоном в своём клубе во Франции. Я мечтал об этом так долго. У меня дома жёлтая майка Рафаэля Пуаре. У меня много историй о великом чемпионе, который выступал до моего рождения, потому что мои родители соревновались раньше меня. Я смотрел на Йоханнеса Бё и сам соревновался с Мартином Фуркадом и Кентеном Фийоном Майе. Поэтому мне немного трудно осознать, что я стал частью этой семьи, великих имён, и что смог завоевать победу в общем зачёте. Это просто безумие, но я собираюсь наслаждаться этим, — приводит слова Перро пресс-служба IBU.

