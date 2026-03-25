Эрик Перро: я не был готов к отсутствию Джакомеля на Кубке мира, очень грустно

Эрик Перро
Французский биатлонист двукратный олимпийский чемпион Эрик Перро поделился мнением по поводу отсутствия на финальной части Кубка мира — 2025/2026 Томмазо Джакомеля. Ранее у итальянца появились проблемы с сердцем во время масс-старта на Олимпиаде. Он снялся с гонки, а затем – и с оставшихся этапов КМ. Джакомелю была проведена операция.

— Насколько вы скучали по соперничеству с Томми в последние недели?
— Мне было очень грустно. Когда я разговаривал с ним и он сказал, что не сможет продолжать сезон. Я не был готов к такому. Мне потребовалось немного времени, чтобы понять и принять это. Потом я сказал себе: «Ладно, в этом году борьба будет с самим собой, чтобы выиграть». Соперничество, которое у нас было, и с Йохан-Олавом в начале сезона получилось очень сильным. Так что я с нетерпением жду возможности повторить это во всех следующих сезонах, — приводит слова Перро пресс-служба IBU.

Перро стал победителем общего зачёта Кубка мира — 2025/2026. Джакомель опустился в рейтинге из-за своего отсутствия и занял шестую позицию.

Материалы по теме
«Мне трудно осознать, что я стал частью великих». Перро — о победе в общем зачёте КМ
