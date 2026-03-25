Эрик Перро: мечтаю выиграть всё, что возможно в биатлоне

Французский биатлонист двукратный олимпийский чемпион Эрик Перро рассказал о своих планах на ближайшее будущее. Он хочет одержать победу везде, где это только возможно.

— Вы достигли всего, чего хотели, к 24 годам?

— Я близок к тому, чего хотел. Моя мечта — выиграть всё, что возможно, в биатлоне. Думаю, единственное, чего я не сделал индивидуально, — это олимпийское золото, так что это всё ещё впереди. Моя мечта продолжается; я могу продолжать работать, и у меня может быть шанс. В то же время я достиг так много хорошего. Я действительно горжусь тем, что произошло сегодня, и постараюсь насладиться этим перед возвращением к работе, — приводит слова Перро пресс-служба IBU.