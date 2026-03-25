«Сезон был изматывающим». Лу Жанмонно — об эмоциях после завоевания «БХГ»

Двукратная олимпийская чемпионка в эстафетах, четырёхкратная чемпионка мира французская биатлонистка Лу Жанмонно поделилась эмоциями после победы в общем зачёте Кубка мира — 2025/2026. Она впервые в карьере завоевала «Большой хрустальный глобус».

«Прошлый сезон не был разочаровывающим. Мне повезло бороться до самого конца с Франциской Пройс, которая была невероятно сильна на протяжении всего года. Для меня это скорее часть процесса. Нравится, что у меня не просто «второе место» каждый сезон. Это всё про развитие разных навыков и качеств, и в этом году этого уже хватило, чтобы победить.

Этот сезон был очень изматывающим, эмоциональным. Радость, грусть, иногда — разочарование, потом — снова тренировки, боль на тренировках, плюс давление со стороны друзей и семьи. Если сложить всё вместе, под конец хотелось просто остановиться. Сейчас стало тише. Мне легче», — приводит слова Жанмонно пресс-служба IBU.