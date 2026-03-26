Кирилл Бажин одержал победу в суперпасьюте на ЧР-2026 в Увате

Кирилл Бажин одержал победу в суперпасьюте на ЧР-2026 в Увате
Российский биатлонист Кирилл Бажин одержал победу в суперпасьюте на чемпионате России — 2026 в Увате. Бажин прошёл дистанцию за 21.03,4 минуты, допустив три промаха по ходу гонки.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Уват
Мужчины. Суперпасьют 7.5 км. Финал
26 марта 2026, четверг. 12:00 МСК
Окончено
1
Кирилл Бажин
Свердловская область
21:03.4
2
Саид Каримулла Халили
Московская область
+15.7
3
Алексей Вагин
ХМАО-Югра
+22.4

Серебро выиграл Карим Халили, который отстал от победителя на 15,7 секунды на финише, допустив три промаха на стрельбище. Замкнул тройку призёров Алексей Вагин с отставанием 22,4 секунды (три промаха).

Биатлон. Чемпионат России – 2026. Уват. Суперпасьют, мужчины:

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 21.03,4 (три промаха).
2. Карим Халили (Московская область) +15,7 (3).
3. Алексей Вагин (ХМАО — Югра) +22,4 (3).
4. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область) +27,9 (1).
5. Александр Поварницын (Тюменская область) +31,7 (0).
6. Ярослав Конкин (Республика Мордовия) +32,9 (1).
7. Александр Корнев (Удмуртская Республика) +46,6 (6).
8. Роман Канаровский (Санкт-Петербург) +1.02,1 (2).

Снег в России закончился, биатлона не будет! Внезапные итоги Кубка Содружества — 2025/2026
Снег в России закончился, биатлона не будет! Внезапные итоги Кубка Содружества — 2025/2026
