Кирилл Бажин одержал победу в суперпасьюте на ЧР-2026 в Увате

Российский биатлонист Кирилл Бажин одержал победу в суперпасьюте на чемпионате России — 2026 в Увате. Бажин прошёл дистанцию за 21.03,4 минуты, допустив три промаха по ходу гонки.

Серебро выиграл Карим Халили, который отстал от победителя на 15,7 секунды на финише, допустив три промаха на стрельбище. Замкнул тройку призёров Алексей Вагин с отставанием 22,4 секунды (три промаха).

Биатлон. Чемпионат России – 2026. Уват. Суперпасьют, мужчины:

1. Кирилл Бажин (Свердловская область) — 21.03,4 (три промаха).

2. Карим Халили (Московская область) +15,7 (3).

3. Алексей Вагин (ХМАО — Югра) +22,4 (3).

4. Максим Цветков (Санкт-Петербург — Вологодская область) +27,9 (1).

5. Александр Поварницын (Тюменская область) +31,7 (0).

6. Ярослав Конкин (Республика Мордовия) +32,9 (1).

7. Александр Корнев (Удмуртская Республика) +46,6 (6).

8. Роман Канаровский (Санкт-Петербург) +1.02,1 (2).