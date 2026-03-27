Анастасия Халили победила в суперпасьюте на чемпионате России — 2026
Анастасия Халили завоевала золото чемпионата России — 2025 в Увате. Она стала первой в суперпасьюте на 6 км, допустив два промаха.
Второе место заняла Анастасия Томшина (0 промахов), а тройку сильнейших замкнула Виктория Сливко (два промаха).
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Уват
Женщины. Суперпасьют 6 км. Финал
27 марта 2026, пятница. 12:00 МСК
Биатлон. Чемпионат России – 2026 в Увате. Суперпасьют на 6 км, женщины:
1. Анастасия Халили (Московская область) — 16.42,4 (два промаха).
2. Анастасия Томшина (Сахалинская область) — отставание 8,7 (0).
3. Виктория Сливко (Тюменская область) +14,6 (2).
4. Екатерина Суханова (ХМАО-Югра) +14,7 (1).
5. Елизавета Бурундукова (Башкортостан) +14,9 (1).
6. Любовь Калинина (Татарстан) +29,8 (1).
