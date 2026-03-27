Анастасия Халили прокомментировала победу в суперпасьюте на чемпионате России — 2026
Поделиться
Российская биатлонистка Анастасия Халили прокомментировала свой результат в суперпасьюте на чемпионате России — 2026 в Увате. Она завоевала золото, допустив два промаха.
Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Уват
Женщины. Суперпасьют 6 км. Финал
27 марта 2026, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
16:42.4
2
Анастасия Томшина
Сахалинская — Красноярский
+8.7
3
Виктория Сливко
Тюменская область
+14.6
— В целом довольны собой?
— Довольна. Честно, даже перед гонкой думала, выходить на финал или нет — не очень хорошо себя чувствую. Рада, что сегодня получилось сэкономить силы на последнем круге. Надеюсь, на марафоне смогу получить удовольствие, — приводит слова Халили «Матч ТВ».
Напомним, на чемпионате России — 2026 в Тюмени биатлонистка Анастасия Халили стала обладательницей двух золотых, трёх серебряных и одной бронзовой медалей.
Комментарии
- 27 марта 2026
-
13:48
-
12:20
- 26 марта 2026
-
13:17
- 25 марта 2026
-
22:48
-
19:52
-
19:35
-
19:24
-
17:50
-
00:43
-
00:34
-
00:26
- 24 марта 2026
-
22:37
-
19:59
-
19:50
-
19:26
-
10:31
- 23 марта 2026
-
00:02
- 22 марта 2026
-
21:46
-
20:54
-
20:47
-
19:31
-
19:16
-
18:52
-
18:28
-
18:23
-
18:05
-
17:26
-
17:15
-
16:26
-
13:25
-
12:40
-
11:00
-
10:28
-
10:00
-
09:27