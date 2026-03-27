Анастасия Халили прокомментировала победу в суперпасьюте на чемпионате России — 2026

Анастасия Халили
Российская биатлонистка Анастасия Халили прокомментировала свой результат в суперпасьюте на чемпионате России — 2026 в Увате. Она завоевала золото, допустив два промаха.

Биатлон. Альфа-Банк Чемпионат России-2026. Уват
Женщины. Суперпасьют 6 км. Финал
27 марта 2026, пятница. 12:00 МСК
Окончено
1
Анастасия Халили
Московская область
16:42.4
2
Анастасия Томшина
Сахалинская — Красноярский
+8.7
3
Виктория Сливко
Тюменская область
+14.6

— В целом довольны собой?
— Довольна. Честно, даже перед гонкой думала, выходить на финал или нет — не очень хорошо себя чувствую. Рада, что сегодня получилось сэкономить силы на последнем круге. Надеюсь, на марафоне смогу получить удовольствие, — приводит слова Халили «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате России — 2026 в Тюмени биатлонистка Анастасия Халили стала обладательницей двух золотых, трёх серебряных и одной бронзовой медалей.

