Анастасия Халили прокомментировала победу в суперпасьюте на чемпионате России — 2026

Российская биатлонистка Анастасия Халили прокомментировала свой результат в суперпасьюте на чемпионате России — 2026 в Увате. Она завоевала золото, допустив два промаха.

— В целом довольны собой?

— Довольна. Честно, даже перед гонкой думала, выходить на финал или нет — не очень хорошо себя чувствую. Рада, что сегодня получилось сэкономить силы на последнем круге. Надеюсь, на марафоне смогу получить удовольствие, — приводит слова Халили «Матч ТВ».

Напомним, на чемпионате России — 2026 в Тюмени биатлонистка Анастасия Халили стала обладательницей двух золотых, трёх серебряных и одной бронзовой медалей.