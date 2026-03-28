Карим Халили одержал победу в марафоне на чемпионате России — 2026 по биатлону в Увате

Российский биатлонист Карим Халили выиграл марафон на 40 км в рамках чемпионата России – 2026 по биатлону в Увате. Халили прошёл дистанцию за 1:52.34,9 часа и допустил четыре промаха на восьми огневых рубежах.

Серебряным призёром гонки стал Кирилл Бажин, который на финише проиграл 6,4 секунды (3 промаха). Замкнул тройку призёров Роман Ерёмин с отставанием 23,8 секунды (8 промахов).

Биатлон. Чемпионат России – 2026. Уват. Марафон, мужчины:

1. Карим Халили (Московская область) – 1:52.34,9 (4 промаха).

2. Кирилл Бажин (Свердловская область) +6,4 (3).

3. Роман Ерёмин (Новосибирская область) +23,8 (8).

4. Александр Корнев (Удмуртская республика) +1.07,5 (7).

5. Иван Колотов (Пермский край) +1.10,9 (6).

6. Ярослав Конкин (Республика Мордовия) +1.33,1 (6).

7. Николай Алексеев (Республика Татарстан) +2.25,1 (11).

8. Александр Поварницын (Тюменская область) +2.28,6 (9).