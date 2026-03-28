Юрий Каминский покинет пост тренера сборной России по биатлону по окончании сезона

Союз биатлонистов России (СБР) объявил, что старший тренер мужской сборной России Юрий Каминский завершит свою работу с командой после завершения текущего сезона.

«Союз биатлонистов России информирует о том, что по окончании спортивного сезона –2025/2026 Юрий Каминский завершает свою работу в сборной России по биатлону. От лица всей сборной благодарим Юрия Михайловича за его вклад в развитие российского биатлона и желаем ему успехов на новом поприще», — говорится в заявлении СБР.

Каминский занимает должность тренера мужской сборной России по биатлону с мая 2020 года. До этого специалист успешно работал в сборной России по лыжным гонкам, а также возглавлял национальную команду Казахстана.