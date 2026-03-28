Халили — о победе в марафоне на ЧР: последняя стрельба оставила неприятный осадок

Бронзовый призёр Олимпийских игр — 2022 российский биатлонист Карим Халили прокомментировал победу в марафоне на 40 км, который прошёл в рамках чемпионата России – 2025/2026 в Увате. Халили прошёл дистанцию за 1:52.34,9 часа и допустил четыре промаха на восьми огневых рубежах.

— Недоволен. Три промаха, не так, конечно, хотелось заканчивать сезон. Я вообще не понимал, казалось, что там всё настолько близко, ладно там третий, четвёртый выстрел, но пятый… Наверное, потерял концентрацию после 36 километров.

— Красивые разборки получились не только в этой гонке, но и по результату сезона. Вы должны быть довольны.

— В целом да. Вроде победа, но последняя стрельба оставила неприятный осадок, – приводит слова Халили «Матч ТВ».