«Не хочу ворошить грязное бельё». Каминский — об уходе с поста старшего тренера сборной

Старший тренер сборной России по биатлону Юрий Каминский, в конце текущего сезона планирующий покинуть свой пост, отказался назвать точную причину своего решения.

— Почему ушли из сборной России?

— Причин много. Не хочу ворошить грязное бельё, — приводит слова Каминского «Матч ТВ».

Ранее об уходе Каминского с поста заявила пресс-служба Союза биатлонистов России, поблагодарив специалиста за работу. Каминский занимает должность тренера мужской сборной России по биатлону с мая 2020 года. До этого специалист успешно работал в сборной России по лыжным гонкам, а также возглавлял национальную команду Казахстана.